Шестилетний мальчик случайно выстрелил себе в висок из пневматики в Назрани
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / helfei
В Назрани шестилетний мальчик случайно выстрелил себе в висок, когда играл с пневматическим пистолетом, сообщает Mash Gor.
Оружие оставил дома отец, а мама недоглядела. Однако всё обошлось: ребёнка осмотрели в больнице и отправили долечиваться домой. Тем не менее его родителям грозит наказание по административной статье.
А ранее в Подмосковье 14-летний подросток выстрелил в своего знакомого, показывая сигнальное устройство. Всё случилось в туалете ТЦ. 16-летний юноша был госпитализирован с ранением глаза.
