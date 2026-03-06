Шестилетний мальчик случайно выстрелил себе в висок из пневматики в Назрани

В Назрани шестилетний мальчик случайно выстрелил себе в висок, когда играл с пневматическим пистолетом, сообщает Mash Gor.

Оружие оставил дома отец, а мама недоглядела. Однако всё обошлось: ребёнка осмотрели в больнице и отправили долечиваться домой. Тем не менее его родителям грозит наказание по административной статье.

А ранее в Подмосковье 14-летний подросток выстрелил в своего знакомого, показывая сигнальное устройство. Всё случилось в туалете ТЦ. 16-летний юноша был госпитализирован с ранением глаза.