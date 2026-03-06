Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 15:24

Шестилетний мальчик случайно выстрелил себе в висок из пневматики в Назрани

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / helfei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / helfei

В Назрани шестилетний мальчик случайно выстрелил себе в висок, когда играл с пневматическим пистолетом, сообщает Mash Gor.

Оружие оставил дома отец, а мама недоглядела. Однако всё обошлось: ребёнка осмотрели в больнице и отправили долечиваться домой. Тем не менее его родителям грозит наказание по административной статье.

В Екатеринбурге ученик на перемене выстрелил однокласснице в глаз
В Екатеринбурге ученик на перемене выстрелил однокласснице в глаз

А ранее в Подмосковье 14-летний подросток выстрелил в своего знакомого, показывая сигнальное устройство. Всё случилось в туалете ТЦ. 16-летний юноша был госпитализирован с ранением глаза.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ингушетия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar