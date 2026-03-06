Полсотни китов выбросились на берег Шотландии и погибли по причине, которая заставит вас рыдать

В Шотландии на побережье выбросились 55 китов, причиной трагедии могли стать тяжёлые роды одной из самок. Об этом сообщает Independent со ссылкой на отчёт Британской службы спасения морских животных (BDLMR).

Сигнал о происшествии поступил ранним утром, когда очевидец обнаружил десятки китообразных на пляже Трейг-Мор. Прибывшие спасатели насчитали 55 особей, 15 из которых были ещё живы. Из-за удалённости локации, отсутствия устойчивой связи и штормовой погоды операция по спасению оказалась крайне затруднена — вернуть в воду удалось только одно животное.

Первоначально учёные предполагали, что причиной могли стать болезни или подводный шум от деятельности человека. Однако вскрытие показало, что все киты были здоровы и не имели вирусных инфекций. Ключ к разгадке дало обследование одной из самок: выяснилось, что перед выбрасыванием на берег у неё были затяжные и осложнённые роды.

Специалисты пояснили, что гринды (морские млекопитающие из инфаотряда китообразных) отличаются чрезвычайно сильными социальными связями. Вся стая, вероятно, последовала за попавшей в бедственное положение самкой на мелководье. Оказавшись на мели из-за прибоя и мягкого песчаного дна, животные уже не смогли самостоятельно вернуться на глубину.

