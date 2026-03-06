Дмитриев тонко потроллил Мерца вопросом, где ФРГ брать нефть и газ: Есть идеи?

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поинтересовался у немецкого канцлера Фридриха Мерца, знает ли тот местонахождение источников нефти и газа, которые спасли бы энергетику ФРГ от кризиса.

Спецпредставитель президента РФ обратил внимание Фридриха Мерца на отсутствие у Берлина внятной альтернативы прежним поставкам энергоресурсов. Он отметил, что страна столкнулась с кризисом из-за собственных неподготовленных решений.

Дмитриев иронично поинтересовался у немецкого лидера, есть ли у него готовый ответ, где искать спасение для экономики. Пост с таким вопросом появился в аккаунте главы РФПИ.

«Да, вам действительно нужны новые источники нефти и газа, поскольку вы разрушаете свою промышленность и не подготовились к энергетическому кризису. У вас есть какие-нибудь предположения, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа?», — написал Дмитриев на странице в X.

Мерц ранее жаловался, что экономика ФРГ страдает из-за роста цен на нефть и газ, который последовал после ударов Израиля и США по Ирану.

Напомним, Европейский Союз окончательно утвердил план поэтапного отказа от импорта российских нефти и газа, закрепив этот курс в законодательстве в рамках стратегии REPowerEU по обеспечению «энергетической независимости». Принятые правила вводят юридически обязывающий механизм запрета на ввоз трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) с переходными периодами: краткосрочные контракты на газ будут действовать до середины 2026 года, долгосрочные — до 1 января 2028 года, тогда как импорт российской нефти планируется полностью прекратить к концу 2027 года. В результате этих мер доля российского газа в импорте ЕС уже сократилась с 40% в 2021 году до 13%, а нефти — до 3%. На смену российским поставкам приходят сжиженный газ из США, Катара и других стран, а также ускоренное развитие возобновляемой энергетики.