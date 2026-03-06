Издание «Страна» представило новое объяснение приключениям киевских инкассаторов в Венгрии

Издание «Страна» представило свою версию, почему семеро сотрудников украинского «Ощадбанка» оказались в центре скандала с двумя броневиками валюты и золота в Венгрии. Как утверждают журналисты, это рядовая поставка, которая повторяется еженедельно с 2022 года.

В публикации поясняется, из-за закрытого неба наличные и банковские металлы теперь доставляют из Европы исключительно по земле. Раньше грузы шли через аэропорт Борисполь, теперь — через Австрию и дальше через территорию Украины. Основной партнёр по этим перевозкам — австрийский Raiffeisen Bank.

В «Ощадбанке» добавили, что золото в небольших слитках (до 100 грамм) предназначалось для продажи населению, а крупные бруски везли промышленным заказчикам, в основном ювелирам. Покупатели обычно вносят предоплату, после чего банк доставляет металл.

«Мы годами возим валюту и металлы по этому маршруту, каждую неделю, с одним и тем же пакетом документов. Ничего экстраординарного», — заявил источник в банке.

Венгерское правительство опубликовало фото изъятого (40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота), назвав операцию «Украинский золотой конвой». Там заявили о подозрении в отмывании денег, но пообещали выслать инкассаторов в Украину.

В «Ощадбанке» пообещали пожаловаться в европейский суд, если ценности не вернут, настаивая на «краже средств и срыве поставок». Тем временем зампред Нацбанка уже вылетел в Венгрию разбираться с ситуацией.

Напомним, марта венгерские правоохранительные органы задержали два бронеавтомобиля, которые принадлежат украинскому «Ощадбанку». В салоне находились семь человек, включая бывшего генерала спецслужб. Их подозревают в причастности к отмыванию денег. По данным венгерской стороны, задержанные пытались провезти из Австрии на Украину крупную партию наличности и драгоценных металлов: 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. В Национальном налоговом и таможенном управлении Венгрии уточнили, что с начала года через страну на Украину уже было переправлено более 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 кг золота в слитках.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к Киеву за разъяснениями, предположив, что средства могут иметь отношение к мафиозным структурам. Однако ответа от украинской стороны не последовало. Вместо этого полиция Украины открыла уголовное дело по факту похищения людей и захвата заложников.