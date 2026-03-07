Казаки Волжского казачьего войска приступили к подготовке для участия в Параде Победы. Тренировки проходят в Самаре. Об этом сообщил атаман войска Константин Давитьян. Видео подготовки опубликовали в Telegram-канале «Всероссийского казачьего общества».

Казаки двух войск впервые примут участие в Параде Победы на Красной площади. Видео © Telegram / Всероссийское Казачье Общество

По словам Давитьяна, три раза в неделю молодые казаки занимаются строевой подготовкой. Они маршируют и разучивают песни. Атаман сообщил, что к подготовке присоединились 119 курсантов военной академии Самарского государственного технического университета.

«Прошло верстание 119 курсантов — студентов-слушателей военной академии государственного технического университета, которые готовятся в одном строю к нашему главному событию – прохождению парадным расчётом по нашей главной площади 9 Мая 2026 года», — рассказал он.

Замётки по тренировкам ведут как основные, так и резервные части расчёта. В ближайшее время участники отправятся на полигон Алабино для сводных репетиций. В 2026 году казаки Волжского и Оренбургского войск впервые пройдут по Красной площади в составе парадных расчётов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, вероятно, не приедет в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Такой прогноз озвучил политолог Дмитрий Аграновский. По его мнению, политическая нестабильность в США и отсутствие реальных причин для визита делают такую поездку маловероятной. Эксперт отметил, что приглашение американскому лидеру могут направить, однако итог, скорее всего, окажется таким же, как и в предыдущем году. При этом на торжествах, как ожидается, вновь появятся лидеры стран СНГ и партнёрских государств.