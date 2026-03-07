Дочь Талызиной Ксению обвинили в хищении картин на 30 миллионов рублей

Дочь известной актрисы Валентины Талызиной Ксения Хаирова оказалась в центре скандала, связанного с хищением предметов искусства. Её сводная сестра Варвара обвинила её в краже картин общей стоимостью 30 миллионов рублей, принадлежавших их покойному отцу, художнику Леониду Непомнящему, который ушёл из жизни в 2023 году.

Варвара, считающая себя единственной законной наследницей, потребовала от Хаировой вернуть работы. Однако актриса категорически отвергла обвинения и заявила, что не собирается ничего возвращать.

«Завещание вступает в силу после ухода человека. После смерти папы я у него не была. Я забрала картины в его присутствии, при его жизни. И то не всё!» — сказала Хаирова, выступая в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Адвокат, представляющий интересы Варвары, заявил, что Хаирова незаконно завладела имуществом, которое по праву принадлежит его клиентке как единственной наследнице по закону. Он сообщил, что лично видел завещание, составленное Леонидом Непомнящим ещё в 2008 году, однако не смог предоставить этот документ в студии.

«Я этот документ видел, его Леонид Непомнящий составил в 2008 году. Завещание не было оспорено», — утверждает адвокат.

Помимо претензий, связанных с картинами, в адрес Ксении Хаировой прозвучало ещё одно серьёзное обвинение — в хищении полутора миллионов рублей из мастерской её отца.

Ранее актриса Елена Скороходова резко отреагировала на новость о смерти вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова — Гитаны Леонтенко. Своё мнение Скороходова высказала в комментарии для ТВЦ, обвинив покойную в разрушении жизней нескольких человек. Также Скороходова связала с действиями Леонтенко судьбу актрисы Натальи Дрожжиной и её супруга Михаила Цивина. В 2023 году суд признал пару виновной в хищении более 20 миллионов рублей со счёта Леонтенко по поддельной доверенности. Дрожжина получила условный срок, а Цивин — пять лет колонии.