Вика Цыганова предложила штрафовать матерящихся на 50 тысяч, а деньги отправлять детям

Певица Виктория Цыганова предложила штрафовать за мат в общественных местах на 50 тысяч рублей. Об этом она заявила в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам артистки, во время поездки на Байкал она столкнулась с туристами из Москвы, которые повсеместно использовали нецензурную лексику. Цыганова назвала это поведение позорным и подчеркнула, что такие люди омрачают «святые места».

«Я бы хотела отметить, какие невоспитанные люди приезжают на Байкал именно из столицы нашей Родины. Мне было так стыдно слышать этот мат и ругань пьяных людей, которые омрачают эти святые места своим присутствием!», — сказала она.

Певица призвала наказывать нарушителей рублём. При этом сумма должна быть внушительной — 50 тысяч рублей. Деньги от штрафов она предложила направлять в детские дома.

При этом Цыганова высоко оценила культуру местных жителей, которые создают условия для отдыхающих, назвав их воспитанными, добродушными и отзывчивыми.

Ранее Life.ru сообщал, что в СПЧ призвали начать борьбу с матом с блогеров. По словам главы организации, блогосфера — это общественное место, где нельзя выражаться как угодно. При этом закон уже сейчас запрещает материться на людях, однако нередко к этому относятся безразлично.