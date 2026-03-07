Вика Цыганова предложила штрафовать матерящихся на 50 тысяч, а деньги отправлять детям
Певица Виктория Цыганова предложила штрафовать за мат в общественных местах на 50 тысяч рублей. Об этом она заявила в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам артистки, во время поездки на Байкал она столкнулась с туристами из Москвы, которые повсеместно использовали нецензурную лексику. Цыганова назвала это поведение позорным и подчеркнула, что такие люди омрачают «святые места».
«Я бы хотела отметить, какие невоспитанные люди приезжают на Байкал именно из столицы нашей Родины. Мне было так стыдно слышать этот мат и ругань пьяных людей, которые омрачают эти святые места своим присутствием!», — сказала она.
Певица призвала наказывать нарушителей рублём. При этом сумма должна быть внушительной — 50 тысяч рублей. Деньги от штрафов она предложила направлять в детские дома.
При этом Цыганова высоко оценила культуру местных жителей, которые создают условия для отдыхающих, назвав их воспитанными, добродушными и отзывчивыми.
Ранее Life.ru сообщал, что в СПЧ призвали начать борьбу с матом с блогеров. По словам главы организации, блогосфера — это общественное место, где нельзя выражаться как угодно. При этом закон уже сейчас запрещает материться на людях, однако нередко к этому относятся безразлично.
