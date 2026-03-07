Юрист заявил, что за музыку без лицензии бизнесу грозит штраф до 10 млн

Московский фитнес-клуб оштрафовали на два миллиона рублей за музыку в раздевалке. Как избежать подобных санкций, рассказал «Москве 24» эксперт по авторскому праву Сергей Сорокин.

Проверяющие пришли в заведение инкогнито, записали треки и потребовали лицензию. Её не оказалось — дело ушло в суд. По словам юриста, такие визиты «тайных слушателей» не редкость. Минимальный штраф по статье 1301 ГК РФ стартует от 20 тысяч рублей, но может достигать и 10 миллионов. Всё зависит от решения судьи.

Сорокин советует не спорить, а признать ошибку и объяснить, что нарушение было неумышленным — это может смягчить наказание. Чтобы вовсе избежать проблем, он рекомендует заранее оформить лицензию в Российском авторском обществе или ВОИС.

«Сделать это можно в Российском авторском обществе или во Всемирной организации интеллектуальной собственности. Либо обратиться в организацию, которая имеет права на определённые треки исполнителей, и заказать альбом из того, что есть у них», – посоветовал эксперт.

Альтернатива — ставить классику, у которой истёк срок исключительных прав (70 лет после смерти автора). Но важно, чтобы это были оригинальные записи, а не каверы.

Ранее Life.ru сообщал, что в России по судебным искам о нарушении авторских прав сумма взысканий может достигать миллиарда рублей ежегодно. При этом таких дел каждый год насчитывается до семи тысяч, а их количество растёт на 5–15 процентов каждые 12 месяцев.