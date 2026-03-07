Ревнивый муж раскроил жене череп киянкой и два года успешно скрывался на стройках

Мужчина убил жену киянкой через месяц после свадьбы и два года скрывался на стройках. Как удалось поймать преступника, рассказала следователь Екатерина Шошмина Телеканалу «Санкт-Петербург».

В 2022 году двое встретились в Тверской области. Она — учительница математики, он — строитель. Поженились и переехали в Петербург. Муж начал проявлять агрессивную ревность сразу после окончания медового месяца.

Утром 22 апреля он приревновал жену к переписке, схватил киянку и несколько раз ударил её по голове. Первым ударом сбил с ног, добил ещё двумя.

«Последний раз почувствовал, что череп пробит», — вспоминал убийца на допросе.

Тело он оттащил в ванную, перевёл с её карты деньги на свою и уехал в Тверскую область. Там бросил машину и исчез. Труп нашли через четыре дня. Следующие два года мужчина работал на стройках в Тверской и Ярославской областях. Деньги получал наличными, чтобы не светиться. Звонил только с «левых» симок.

«Сотрудники полиции на протяжении всех этих двух лет направляли постоянно, как и мы, запрос на установление его новых банковских счетов. На возможные протоколы телефонных соединений», — рассказала Екатерина Шошмина.

На допросе преступник вёл себя спокойно, по-деловому. В глаза не смотрел. Подлинного раскаяния следователь не увидела. Сейчас дело передано в суд.

