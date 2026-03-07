Россиянам назвали дату прихода настоящей весны

Первая проба метеорологической весны придёт в центральную часть России уже в ближайший вторник, 10 марта, что даст старт активному таянию снежных залежей. Такой прогноз в своём Telegram-канале озвучил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Это неминуемо ускорит процесс снеготаяния – сугробы, высота которых на опорной метеостанции ВДНХ составляет 47 см, будут сдуваться, и к следующим выходным снежный покров уменьшится на 15 см», — написал он.

Суббота, 7 марта, окажется во власти тёплого циклона: существенных осадков не ожидается, небо будет преимущественно облачным с прояснениями, а столбики термометров покажут от одного до трёх градусов тепла. В воскресный день, 8 марта, характер погоды несколько изменится — вечером возможен небольшой снег, однако дневная температура останется в пределах плюс одного-четырёх градусов. Существенных изменений погодных условий в понедельник, 9 марта, не ожидается.

Метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура воздуха держится выше нуля градусов.

Ранее сообщалось, что жителей Центральной России в начале марта ждёт заметное потепление: серия сильных снегопадов заканчивается, а погода начнёт «перестраиваться» на оттепельный режим. Осадки сохранятся, но станут слабее и чаще будут смешанными.