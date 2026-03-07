Замглавы Пятигорска задержали за махинации с тендером в Кисловодске на 117 млн

В Ставропольском крае задержали первую замглаву администрации Пятигорска. По версии следствия, в бытность своей работы в Кисловодске она провернула схему с подрядчиком, из-за чего городская казна лишилась крупной суммы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу в официальном телеграм-канале ведомства.

Следствие полагает, что, занимая ранее пост заместителя главы Кисловодска и возглавляя комиссию по госзакупкам, чиновница вступила в сговор с неустановленными лицами. Как считают правоохранители, это было сделано для того, чтобы обеспечить победу в аукционе нужной коммерческой организации.

Предметом тендера стала реконструкция гидротехнических сооружений на реке Аликоновке, где расположено Старое озеро. Действия подозреваемой, по версии следствия, нанесли управлению городского хозяйства Кисловодска ущерб на сумму свыше 117 миллионов рублей.

Задержание проводилось в рамках совместной работы сотрудников ГУ МВД по СКФО и регионального управления ФСБ. Против чиновницы возбуждено уголовное дело.

«Гражданка задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения», — уточнили в ведомстве.

МВД не называет имя задержанной, но сайте администрации Пятигорска указано, что пост первого заместителя занимает Светлана Марченко.

Ранее Life.ru писал, что Генпрокуратура требует изъять у экс-замглавы МВД Дагестана имущество на 533 млн рублей. По данным надзорного ведомства, стоимость имущества Руфата Исмаилова многократно превышает сумму его доходов.