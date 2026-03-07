Пляжи Шри-Ланки залило мазутом от взорванного после удара Ирана танкера

Мазут достиг берегов популярного курортного пляжа Хиккадува на Шри-Ланке после взрыва на танкере под флагом Маршалловых островов. Данную информацию передаёт Telegram-канал Mash со ссылкой на российских туристов.

Разлив мазута от иранского удара добрался до курортов Шри-Ланки. Видео © Telegram / Mash

По словам отдыхающих, в курортном районе сейчас специалисты борются с выбросом нефтепродуктов. Прилив произошёл после ударов иранскими беспилотниками по нефтевозу MKD Vyom, перевозившему сырую нефть. В прибрежном отеле Hikka Tranz в настоящий момент размещены около 200 путешественников из России.

Ежегодно Шри-Ланку посещают примерно 2,5 миллиона граждан РФ. Хиккадува является одним из главных центров притяжения для сёрферов и дайверов со всего мира.

Ранее сообщалось, что экологическая ситуация у берегов Пхукета продолжает ухудшаться после крушения контейнеровоза Sealloyd Arc, затонувшего 8 февраля с 130 тоннами топлива на борту. Нефтяное пятно растянулось на 7,5 километра в длину и полтора километра в ширину, масляная плёнка оседает на лодках, а чёрные сгустки уже добрались до Банана-Бич на Корале и пляжа Паток на Рача-Яй. Из-за смены ветра и течения нефтепродукты двинулись к южным пляжам острова — Кате, Раче, Коралу и Равай, где расположены отели премиального уровня.