Огненная кара Украины: 509 наших «гераней» и «калибров» снесли энергетику Киева Оглавление Киев остался без тепла и света Уничтожение ТЭС и железнодорожной инфраструктуры в регионах Порты Одессы и Николаева: старая цель — новые удары Россия меняет тактику: Украина останется без газа Зеленский рассчитывает на помощь ЕС Армия России продолжает уничтожать украинские электростанции. Очередной удар возмездия затронул и порты. Как ВС РФ ответили за обстрелы российской территории — в материале Life.ru. 7 марта, 13:03 Россия атаковала электростанции и железнодорожную инфраструктуру Украины. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo, © ChatGPT

Российские войска нанесли массированный удар по целям на Украине. Воздушные силы Украины сообщили, что в совокупности Россия выпустила 509 ракет и БПЛА. Противник утверждает, что 472 воздушных объекта было сбито.

— Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам, — заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным украинских источников, Россия применила по целям на Украине различные БПЛА, крылатые «Калибры» и баллистические ракеты «Искандер».

Киев остался без тепла и света

В украинской столице зафиксировано несколько попаданий, в том числе по ТЭЦ-5. Её мощность — 700 МВт, а топливом для генерации электроэнергии является природный газ. Судя по карте пожаров NASA, после ударов на станции возник крупный пожар.

— Удары по энергетике и узлам железной дороги вокруг столицы: подстанциям, распределительным пунктам, станциям и возможным ремонтным депо. Для ВПК это давление на киевский кластер ремонтных мощностей, центров управления и логистики, завязанных на столичную энергосистему и железнодорожные хабы, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Утром 7 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после атаки на объекты критической инфраструктуры 1905 зданий остались без тепла. Кроме того, он подтвердил серьёзные повреждения Дарницкой ТЭЦ.

В Киеве атакована ТЭЦ-5. Фото © firms.modaps.eosdis.nasa

Уничтожение ТЭС и железнодорожной инфраструктуры в регионах

По предварительным данным, в Винницкой области повреждения получила Ладыжинская ТЭС. Электростанция принадлежит компании ДТЭК. Местные власти уже заговорили о последствиях атаки на регион.

— Повреждения энергетической и железнодорожной инфраструктуры. Обесточенными остаются около 900 домовладений, — сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

В Сумской и Черниговской областях российское вооружение обнуляло железную дорогу Украины. С её помощью противник перебрасывает свои силы к российской границе. Атаки по выявленным целям были и в других регионах.

Порты Одессы и Николаева: старая цель — новые удары

Карта пожаров NASA подтверждает и удар по порту в Одессе. Авторы проекта Lostarmour сообщают, что до города долетели БПЛА «Герань-2» и «Гербера».

— Зафиксировано повреждение портовой инфраструктуры. Возникли масштабные пожары. Обошлось без пострадавших, — рассказал глава Одесской областной военно-гражданской администрации Олег Кипер.

Взрывы прогремели также в Николаевской области. Здесь у Украины также есть портовые мощности.

Одесский порт горит после ударов БПЛА «Герань-2» и «Гербера». Фото © firms.modaps.eosdis.nasa

Россия меняет тактику: Украина останется без газа

Военный блогер Юрий Подоляка обратил внимание на то, что Россия нацелилась на газохранилища Украины. Учитывая, что ранее упомянутая киевская ТЭЦ-5 работает на «голубом топливе», возможно, что Москва уже готовит украинцев к следующей зиме. Он вспомнил и об ударах по объектам транспортировки природного газа в Харьковской и Полтавской областях.

— Таким образом, видно, что на фоне почти пустых украинских ПГХ (и проблемах с пополнением запасов метана в Европе) у нас есть желание сорвать следующую зимнюю газовую кампанию на Украине. То есть лишить, по возможности максимально, топлива те малые ТЭС, которые десятками сейчас ставятся на её территории с помощью «западных партнёров», — объяснил Подоляка.

Зеленский рассчитывает на помощь ЕС

В очередной раз Владимир Зеленский использовал российский удар возмездия в качестве повода для обращения к европейцам за помощью. Примечательно, что про США он уже и не говорит.

— Поддержка должна продолжаться. Программа PURL должна работать дальше не менее активно. Мы рассчитываем на активную работу с ЕС, чтобы гарантировать больше защиты для наших людей. Благодарен всем, кто помогает усилить нашу защиту, — заявил Владимир Зеленский в своих социальных сетях.

Киев, взяв на вооружение американский зенитный ракетный комплекс Patriot, попал в зависимость от Вашингтона в вопросе его обеспечения. Сейчас Белому дому не до проблем Украины. По данным The Wall Street Journal, Министерство войны США будет просить у Конгресса финансирование на закупку ракет для Patriot и THAAD, так как война в Иране истощает запасы. И речь идёт не о нуждах киевского режима, а о собственных.

Авторы Даниил Черных