Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила на брифинге, что европейские страны не заинтересованы в успешном исходе переговоров по урегулированию на Украине. По словам дипломата, они готовы блокировать достижение устойчивых мирных соглашений.

Такое заявление прозвучало на фоне визита Владимира Зеленского в Лондон. Представитель российской дипломатии отметила, что зарубежная поездка украинского главаря не обошлась без обсуждения путей выхода из конфликта.

В качестве доказательства своей позиции Захарова указала на недавние действия Киева. Она напомнила об атаках на газотранспортную систему, в частности на магистрали «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Атаки были совершены в период с 17 по 19 марта. В Москве подчёркивают, что эти удары стали возможны благодаря согласию западных покровителей Украины, в том числе Британии.

В российском внешнеполитическом ведомстве расценили произошедшее как очередной террористический акт со стороны ВСУ. Там считают, что подобные действия наглядно демонстрируют нежелание европейских «ястребов» подводить конфликт к мирному финалу.