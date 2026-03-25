Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 марта, 13:05

«Ястребы» мешают миру: В МИД РФ обвинили Европу в срыве договорённостей и ударах по газовой инфраструктуре

Захарова: Атаки ВСУ на газопроводы выдают нежелание Запада завершить конфликт

Обложка © Getty Images / Ignacio Marin/Anadolu Agency

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила на брифинге, что европейские страны не заинтересованы в успешном исходе переговоров по урегулированию на Украине. По словам дипломата, они готовы блокировать достижение устойчивых мирных соглашений.

Такое заявление прозвучало на фоне визита Владимира Зеленского в Лондон. Представитель российской дипломатии отметила, что зарубежная поездка украинского главаря не обошлась без обсуждения путей выхода из конфликта.

В качестве доказательства своей позиции Захарова указала на недавние действия Киева. Она напомнила об атаках на газотранспортную систему, в частности на магистрали «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Атаки были совершены в период с 17 по 19 марта. В Москве подчёркивают, что эти удары стали возможны благодаря согласию западных покровителей Украины, в том числе Британии.

В российском внешнеполитическом ведомстве расценили произошедшее как очередной террористический акт со стороны ВСУ. Там считают, что подобные действия наглядно демонстрируют нежелание европейских «ястребов» подводить конфликт к мирному финалу.

Песков: Анкара может удержать Киев от ударов по газопроводам
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Никита Никонов
