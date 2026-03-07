В Красногорске семья чуть не потеряла квартиру из-за китайской электросушилки для обуви и перчаток, которая загорелась спустя полчаса после включения. Об этом стало известно SHOT.

Сушилка для обуви чуть не сожгла квартиру в Красногорске. Фото © Telegram / SHOT

Прибор был куплен в частном магазине за 600 рублей. Когда семья заметила запах гари, на сушилке уже были прожжённые вещи и огонь. К счастью, возгорание удалось быстро потушить — домочадцы в это время находились дома.

Сушилка полностью прогорела, защитного устройства от перегрева в ней не было. Отмечается, что в конструкции сушилки отсутствовало защитное устройство, предотвращающее перегрев, что и стало причиной возгорания.

