7 марта, 12:38

Сушилка для обуви чуть не сожгла квартиру в Красногорске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natallia Ploskaya

В Красногорске семья чуть не потеряла квартиру из-за китайской электросушилки для обуви и перчаток, которая загорелась спустя полчаса после включения. Об этом стало известно SHOT.

Прибор был куплен в частном магазине за 600 рублей. Когда семья заметила запах гари, на сушилке уже были прожжённые вещи и огонь. К счастью, возгорание удалось быстро потушить — домочадцы в это время находились дома.

Сушилка полностью прогорела, защитного устройства от перегрева в ней не было. Отмечается, что в конструкции сушилки отсутствовало защитное устройство, предотвращающее перегрев, что и стало причиной возгорания.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли в результате пожара в частном доме в селе Трофимово Лысковского района Нижегородской области. Возгорание, охватившее 48 квадратных метров, удалось ликвидировать пожарным. На месте происшествия были обнаружены тела пятилетней девочки и семилетнего мальчика.

