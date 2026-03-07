Меладзе заметили в Испании с таинственной брюнеткой после развода с Брежневой

Известный композитор и продюсер Константин Меладзе, который с осени 2023 года находится в статусе свободного мужчины после развода с Верой Брежневой, был замечен в одном из супермаркетов Испании, об этом пишет Telegram-канал Светски хроник. Как сообщают очевидцы, 62-летний Меладзе пришёл за покупками в компании молодой темноволосой девушки. Хрупкая спутница внимательно изучала продукты, ответственно подходя к выбору вместе с артистом.

Константина Меладзе заметили в Испании с новой возлюбленной. Фото © Telegram / Светский хроник

Личность девушки пока не раскрывается. Напомним, что после расставания с Брежневой Меладзе приписывали роман с солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег, однако сама певица уверяла, что их связывают исключительно рабочие отношения.

Константин Меладзе был дважды официально женат. Первый брак с Яной продлился около 20 лет, у пары трое детей: дочери Алиса (2000 г.р.), Лия (2004 г.р.) и сын Валерий (2005 г.р.). У единственного сына бывших супругов диагностирован аутизм. После развода Яна вышла замуж за бизнесмена и открыла центр помощи детям с аутизмом.

Второй брак с Верой Брежневой был заключён в 2015 году, хотя их роман начался за десять лет до этого, когда оба ещё состояли в других отношениях. Пара объявила о разводе осенью 2023 года.

