Регион
7 марта, 13:46

Германия предложила увеличить выплаты беженцам за возвращение на родину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Damian Lugowski

В Германии предложили увеличить выплаты беженцам за добровольное возвращение на родину, чтобы сделать процесс более привлекательным. Об этом газете Spiegel сообщил глава ведомства по делам миграции и беженцев страны Ханс-Экхард Зоммер.

«На мой взгляд, этого недостаточно», — сказал Зоммер, говоря о текущих выплатах беженцам.

По словам чиновника, депортация должна оставаться крайней мерой, а первоочередная задача — стимулировать добровольное возвращение. Сейчас в качестве материального поощрения предоставляется около тысячи евро, однако, по мнению Зоммера, сумма слишком мала и требует повышения.

Ранее сообщалось, что в 2024 году количество поляков, покинувших Германию, впервые за 25 лет превысило число прибывших, сальдо миграции составило минус 12 068 человек при 88 388 выездах и 76 320 новых приездах. Эксперты связывают «обратную миграцию» с ухудшением экономической ситуации в ФРГ, проблемами дискриминации и растущей привлекательностью Польши.

Милена Скрипальщикова
