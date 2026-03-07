Супруги из Москвы дошли пешком до Казани по пути во Владивосток

Семейная пара из Москвы отправилась в пешее путешествие через всю Россию. Их конечная цель — Владивосток. Паша и Тома рассказали в своих соцсетях, что идея пройти страну пешком появилась у них 7 января. Уже 19 января они начали путь с Красной площади.

Пара из Москвы прошла почти 1000 км пешком и добралась до Казани. Видео © VK/ Пешком через Россию | Москва -> Владивосток

За полтора месяца путешественники преодолели около 971 километра. По дороге они прошли через несколько городов, включая Ногинск, Покров, Владимир, Дзержинск и Нижний Новгород. Накануне пара добралась до Казани, продолжив свой маршрут на восток страны. Путешественники намерены двигаться дальше, постепенно приближаясь к Владивостоку.

Ранее Life.ru писал, что австрийский путешественник Герфрид Свобода, который уже восемь лет колесит по миру, о своих впечатлениях от России. Больше всего его впечатлила Сибирь, где тепература опускалась до минус 42 градусов.