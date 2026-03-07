Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 14:08

Украина по требованию Евросоюза ужесточила требования к содержанию животных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /andysavchenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /andysavchenko

Верховная рада Украины намерена запретить содержание собак на цепи — соответствующая норма заложена в законопроекте, принятом в первом чтении в январе. Данную информацию передаёт издание «Страна.ua».

Если документ утвердят окончательно и его подпишет Владимир Зеленский, с 1 сентября содержание дворовых псов на привязи начнут считать нарушением прав животных. Хозяевам придётся оборудовать для них просторные вольеры либо обеспечить свободное перемещение. Помимо этого, под запрет попадёт купирование ушей и хвостов без медицинских показаний, а всех котов и собак обяжут чипировать и снабдить единым ветеринарным паспортом.

За несоблюдение новых правил грозит административная ответственность со штрафами от 170 до 340 гривен, однако в зависимости от тяжести состояния животного сумма может вырасти. В пояснительной записке уточняется, что инициатива направлена на выполнение требований Евросоюза в сфере защиты прав животных.

В Чернобыльской зоне обнаружены собаки-мутанты с синей шерстью
В Чернобыльской зоне обнаружены собаки-мутанты с синей шерстью

Ранее сообщалось, что боевые действия на Украине начали менять поведение и внешность бывших домашних собак, которые оказались в прифронтовых районах. Как выяснили учёные, животные за короткий срок приобретают черты, характерные для диких псовых.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar