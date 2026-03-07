Украина по требованию Евросоюза ужесточила требования к содержанию животных

Верховная рада Украины намерена запретить содержание собак на цепи — соответствующая норма заложена в законопроекте, принятом в первом чтении в январе. Данную информацию передаёт издание «Страна.ua».

Если документ утвердят окончательно и его подпишет Владимир Зеленский, с 1 сентября содержание дворовых псов на привязи начнут считать нарушением прав животных. Хозяевам придётся оборудовать для них просторные вольеры либо обеспечить свободное перемещение. Помимо этого, под запрет попадёт купирование ушей и хвостов без медицинских показаний, а всех котов и собак обяжут чипировать и снабдить единым ветеринарным паспортом.

За несоблюдение новых правил грозит административная ответственность со штрафами от 170 до 340 гривен, однако в зависимости от тяжести состояния животного сумма может вырасти. В пояснительной записке уточняется, что инициатива направлена на выполнение требований Евросоюза в сфере защиты прав животных.

Ранее сообщалось, что боевые действия на Украине начали менять поведение и внешность бывших домашних собак, которые оказались в прифронтовых районах. Как выяснили учёные, животные за короткий срок приобретают черты, характерные для диких псовых.