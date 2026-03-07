Жители деревни спасли учителей, остановив поезд с отказавшими тормозами

Жители малайзийской деревни остановили поезд с отказавшими тормозами и спасли группу учителей, находившихся в салоне. Об этом сообщает малайзийское издание Daily Express.

Утром 4 марта в губернаторстве Сабах у пригородного состава, который развозил педагогов по местным школам, отказала тормозная система, и локомотив перестал подчиняться машинисту. На помощь пришли сельчане: они выкатили на пути перед поездом мотоцикл с прицепленной к нему большой деревянной тележкой. Врезавшись в преграду, локомотив замедлил ход и вскоре полностью остановился, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

По данным издания, железнодорожное полотно в этом районе находится в плачевном состоянии, а составы часто выходят из строя, хотя ветка остаётся одной из главных транспортных артерий региона. После инцидента местный депутат обратился в профильный департамент с требованием срочно принять меры. По его словам, правительство одобрило план реконструкции путей ещё в 2025 году, но работы до сих пор не стартовали.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Малайзии жениха и невесту арестовали из-за секса до свадьбы. Девушка специально приехала из другого города, чтобы встретиться с семьёй будущего мужа, и они решили переночевать в одном отеле.