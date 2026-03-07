Александр Бастрыкин озвучил статистику приговоров, вынесенных участникам украинских формирований. На встрече с президентом Владимиром Путиным глава СК сообщил, что суды Донбасса поставили точку в делах более тысячи боевиков.

Из них 71 человек получил высшую меру наказания — пожизненное лишение свободы. Приговоры касаются преступлений против гражданского населения, включая убийства мирных жителей.

Бастрыкин также рассказал о подсчётах урона, нанесённого региону. Специалисты оценили ущерб от действий киевского режима в 580 миллиардов рублей.

Следователи продолжают фиксировать факты разрушений и гибели людей. Эта работа, по словам председателя СК, ведётся в масштабном режиме, чтобы точно определить характер и объём потерь.