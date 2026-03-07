Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
7 марта, 17:07

Бастрыкин: 71 украинский боевик приговорён к пожизненному за убийства в Донбассе

Обложка © РИА Новости / Виктор Толочко

Александр Бастрыкин озвучил статистику приговоров, вынесенных участникам украинских формирований. На встрече с президентом Владимиром Путиным глава СК сообщил, что суды Донбасса поставили точку в делах более тысячи боевиков.

Из них 71 человек получил высшую меру наказания — пожизненное лишение свободы. Приговоры касаются преступлений против гражданского населения, включая убийства мирных жителей.

Бастрыкин также рассказал о подсчётах урона, нанесённого региону. Специалисты оценили ущерб от действий киевского режима в 580 миллиардов рублей.

Следователи продолжают фиксировать факты разрушений и гибели людей. Эта работа, по словам председателя СК, ведётся в масштабном режиме, чтобы точно определить характер и объём потерь.

Гражданина Грузии приговорили к пожизненному сроку за наёмничество в Донбассе
Гражданина Грузии приговорили к пожизненному сроку за наёмничество в Донбассе

