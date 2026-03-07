Громкое заявление сделала британская пресса: российскую военную разведку обвиняют в организации поджогов в Европе с помощью секс-игрушек. Утверждается, что зажигательные устройства прятали в посылки с электронными товарами для взрослых, которые затем отправляли через DHL. Статья появилась в таблоиде Daily Mail.

ЧП произошли ещё летом 2024 года. На складах логистического гиганта в Британии и Германии неожиданно вспыхнули несколько почтовых отправлений. К счастью, в инцидентах никто не пострадал, однако они привлекли внимание европейских следователей.

Выяснилось, что четыре опасных груза отправили из Литвы в Великобританию и Польшу. Ещё один пакет воспламенился в ФРГ перед погрузкой на рейс. Помимо этого, нашли тестовые образцы, которые были направлены в Северную Америку и Амстердам.