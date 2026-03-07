Владимир Путин
7 марта, 18:54

Российские силовики раскрыли, зачем Зеленский пиарит скелетониста-скандалиста

Обложка © Пресс-служба Зеленского

В российских силовых структурах заявили, что Владимир Зеленский решил поддержать и наградить скелетониста Владислава Гераскевича из политических соображений. Такие действия могут быть связаны с возможной конкуренцией на президентских выборах.

«Опасаясь конкуренции со стороны Усика и даже Кличко, глава киевского режима решил наградить орденом и начать раскручивать никогда ранее неизвестного аутсайдера всех спортивных соревнований скелетониста Владислава Гераскевича»,цитирует ТАСС представителя российских силовых структур.

Источник добавил, что украинский боксер Александр Усик якобы входит в число потенциальных кандидатов на пост президента страны. По версии силовиков, поддержка Гераскевича направлена на привлечение части электората, который мог бы поддержать Усика или мэра Киева Виталия Кличко.

Напомним, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич вышел на тренировку на Олимпиаде в Милане в шлеме с изображениями погибших боевиков ВСУ, однако Международный олимпийский комитет запретил использовать этот элемент экипировки, сославшись на правило о недопустимости политических демонстраций. В итоге скелетониста дисквалифицировали. После окончания Игр официальный Киев стал усиленно пиарить Гераскевича.

