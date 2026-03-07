Трамп высоко оценил работу переводчиков на переговорах с Путиным и Си Цзиньпином

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что переводчики играют важную роль в его переговорах с мировыми лидерами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Заявление республиканца прозвучало в ходе саммита «Щит Америки».

«Переводчики очень важны. Знаете, если у вас плохой переводчик, вы думаете, что всё прошло хорошо: «Ну и отлично же я поговорил с этим человеком». Или: «Как я сегодня хорошо выступил в разговоре с Путиным? Хорошо ли я говорил с председателем Си?» — сказал хозяин Белого дома.

Трамп также рассказал, что недавно в беседе с влиятельным иностранным лидером остался недоволен работой переводчика: тот сократил его длинную фразу в четыре раза.

Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф назвал переводчика президента России Владимира Путина легендой. Переговоры главы государства обеспечивает старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков. Американский дипломат также отметил, что голос российского переводчика — «лучший на всей земле».