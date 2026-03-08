В Новосибирской области началось изъятие домашнего скота из-за вспышки бешенства

Жители нескольких районов Новосибирской области лишаются домашнего скота: животных изымают и уничтожают из-за вспышки пастереллеза и бешенства. Меры проводятся для локализации очагов инфекции, уточнили в минсельхозе. Об этом пишет РИА «Новости».

«Производится изъятие и уничтожение животных из личных подсобных хозяйств граждан. Гражданам в обязательном порядке будет выплачена компенсация, это предусмотрено законодательством. Угрозы для жизни и здоровья людей нет», — рассказала собеседница агентства. Сельчан просят с пониманием отнестись к ситуации и своевременно прививать домашних животных.

С начала 2026 года в Новосибирской области зарегистрировано 42 очага бешенства, сообщили в региональном минсельхозе. В связи с этим карантин введён уже в пяти районах. Кроме того, специалистам удалось локализовать очаги пастереллёза — острого инфекционного заболевания бактериального происхождения.

Вспышку бешенства и пастереллеза в минсельхозе объяснили аномальной снежной зимой. Из-за снега дикие животные остались без корма и потянулись к жилью, где стали заражать домашний скот.

«Угрозы для жизни и здоровья населения нет. Продукция животного происхождения, поступающая в торговую сеть, проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу и является безопасной для потребителей», — уточняет управление ветеринарии Новосибирской области.

Ранее из-за бешеной лисы в Амурской области ввели карантин. Жители Гродеково Благовещенского округа пожаловались на агрессивное поведение хищницы: она бегала по улицам, не боялась людей и бросалась на собак во дворах. После отлова и лабораторных исследований диагноз «бешенство» подтвердился.