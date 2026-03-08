Владимир Путин
8 марта, 09:12

Украинцы взвыли из-за нового сезона шоу «Орёл и решка» на русском языке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4.murat

Шоу «Орёл и решка» спровоцировало скандал на Украине из-за нового сезона на русском языке, который снимают для российской аудитории. О реакции зрителей и деталях проекта сообщает SHOT.

После начала СВО продакшен TeenSpirit ушёл из российского эфира, выпустил видео в поддержку ВСУ и несколько лет молчал. Теперь продюсер Нателла Крапивина анонсировала сезон «Орёл и решка по блату» на русском. Украинские фанаты в ярости: ведущие «Решки» в последнее время принципиально вели соцсети только на украинском, донатили ВСУ, а одна из ведущих Леся Никитюк вышла замуж за военнослужащего.

Дополнительное возмущение вызвала новость о продаже мест ведущих. За 9 миллионов рублей желающий не становится постоянным соведущим, а всего на два дня едет на съёмки в одну страну. Ролик не попадёт в эфир — его отправят в частную коллекцию или опубликуют в соцсетях шоу.

Для привлечения покупателей в промо сняли Верку Сердючку, которую Зеленский незадолго до этого выпустил из «украинского плена», чтобы она могла поехать на гастроли зарабатывать для него деньги.

Суд в Воронежской области наказал мужчину за песню Верки Сердючки
Суд в Воронежской области наказал мужчину за песню Верки Сердючки

Недавно языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская призвала украинцев отказаться от русского языка даже в личных разговорах на работе. По её словам, публичное пространство, включая рабочие места, должно быть полностью украиноязычным — независимо от темы беседы. Она крайне недовольна, что некоторые жители страны позволяют себе обсуждать домашних питомцев на русском языке.

