Шоу «Орёл и решка» спровоцировало скандал на Украине из-за нового сезона на русском языке, который снимают для российской аудитории. О реакции зрителей и деталях проекта сообщает SHOT.

После начала СВО продакшен TeenSpirit ушёл из российского эфира, выпустил видео в поддержку ВСУ и несколько лет молчал. Теперь продюсер Нателла Крапивина анонсировала сезон «Орёл и решка по блату» на русском. Украинские фанаты в ярости: ведущие «Решки» в последнее время принципиально вели соцсети только на украинском, донатили ВСУ, а одна из ведущих Леся Никитюк вышла замуж за военнослужащего.

Дополнительное возмущение вызвала новость о продаже мест ведущих. За 9 миллионов рублей желающий не становится постоянным соведущим, а всего на два дня едет на съёмки в одну страну. Ролик не попадёт в эфир — его отправят в частную коллекцию или опубликуют в соцсетях шоу.

Для привлечения покупателей в промо сняли Верку Сердючку, которую Зеленский незадолго до этого выпустил из «украинского плена», чтобы она могла поехать на гастроли зарабатывать для него деньги.

Недавно языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская призвала украинцев отказаться от русского языка даже в личных разговорах на работе. По её словам, публичное пространство, включая рабочие места, должно быть полностью украиноязычным — независимо от темы беседы. Она крайне недовольна, что некоторые жители страны позволяют себе обсуждать домашних питомцев на русском языке.