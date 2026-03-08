Россиянам назвали анализы, за которыми нужно следить помимо «общей крови»

Общий анализ крови — самый распространённый метод диагностики, но он объясняет состояние человека лишь частично, предупредил врач-трансфузиолог Станислав Работинский. По его словам, ОАК даёт базовое представление, а детали остаются скрытыми, поэтому для полноты картины нужны дополнительные тесты.

С 2026 года россияне могут бесплатно проверить ряд важных показателей. Среди них — липопротеин (а), генетически обусловленный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, не зависящий от образа жизни. Также в перечень вошли ферритин (дефицит которого вызывает усталость и ломкость волос), высокочувствительный С-реактивный белок (маркёр скрытого воспаления), интерлейкин-6, цинк, магний, инсулин, глюкоза, тестостерон и эстрадиол.

Эти исследования особенно важны после 35–40 лет и при наличии факторов риска: наследственности, лишнего веса, курения, стресса. Они не заменяют, а дополняют общий анализ крови, позволяя заметить проблему на ранней стадии, подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

К слову, не существует анализов, способных заранее предсказать начало облысения. Пациенты обычно обращаются к врачу уже после того, как замечают усилившееся выпадение волос. Перечень обследований всегда подбирается индивидуально после сбора анамнеза и осмотра.