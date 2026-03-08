Звезда «Дома-2» избила каблуком байера люксовых брендов и загнала в кладовку в Москве

Бывшая участница «Дома-2» и член ЛДПР Виктория Берникова избила каблуком продавца премиум-одежды в Москве. Женщина отдала за покупку 400 тысяч рублей, но часть вещей (на 176 тысяч) оказалась бракованной. Мужчина отказался возвращать деньги, что и привело к конфликту. Об этом пишет Mash.

Берникова сделала заказ у него Вадима Д., который возит люксовые бренды из-за рубежа. После покупки звезда «Дома-2» увидела, что часть купленных кожаных вещей — подделка. Сам продавец вместе с товарищем пришёл разбираться с девушкой в её магазин Ramos Collection на Ленинском проспекте. По его словам, он не виноват, всё «само получилось», поэтому деньги возврату не подлежат.

Позже Вадим рассказал, что всего лишь отдал вещи, чтобы та продала их в своём бутике и пришёл за ними, так как за два месяца их никто не купил, а девушка психанула, схватила туфлю и ударила каблуком ему по голове. У Берниковой другая версия — мужчины якобы вели себя агрессивно, что ей даже пришлось закрыться в кладовке от их нападок. Медики не нашли у Вадима серьёзных травм, а только зафиксировали едва заметные ссадины. Уголовное дело не заводилось.

А ранее другой участник «Дома-2» Иван Синцов поселился в подъезде жилого дома в Подмосковье. По данным СМИ, он ночевал на картонных коробках, появлялся в общественных местах без одежды, создавал шум в ночное время и пренебрегал гигиеной.