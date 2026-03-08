Владимир Путин
8 марта, 10:21

Valentino собрался вернуться в Россию с линейкой косметики

Обложка © Wikipedia / David Adam Kess

Итальянский бренд Valentino, ранее покинувший российский рынок, подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков для косметики. Об этом свидетельствуют данные ведомства.

Документы от компании «Валентино С. П. А.» поступили из Италии в феврале 2026 года. Заявки поданы по 3-му классу МКТУ, который охватывает широкий спектр косметической продукции: кремы, лосьоны, масла, сыворотки, гели, средства для макияжа и очищения.

Кстати, в январе в возрасте 93 лет скончался основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани.

Модный дом Chanel зарегистрировал три товарных знака в Роспатенте
Ранее Life.ru сообщал, что французская компания L'Oreal зарегистрировала в России пять товарных знаков для выпуска и продажи масел, парфюмерии и средств по уходу за кожей. При этом полностью возобновлять работу компания пока не планирует.

Владимир Озеров
