8 марта, 11:36

Минспорта признал салки спортивной дисциплиной и включил в программу ГТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Детская дворовая игра получила статус серьёзной спортивной дисциплины. Министерство спорта России узаконило салки. На официальном сайте ведомства появилась информация о включении игры в программу многоборья ГТО. Теперь догонялки — это не просто развлечение, а часть комплекса «Готов к труду и обороне».

Какие именно нормативы предстоит сдавать любителям салок, пока не уточняется. Теперь каждый россиянин может официально подтвердить, что он быстрее и ловчее соперников.

В России предложили добавить управление БПЛА в комплекс ГТО
Ранее сообщалось, что минспорт России готовится официально признать интеллектуальную игру «Полемика» новой спортивной дисциплиной. Пакет документов находится на финальной стадии рассмотрения в министерстве. Создание лиги и признание дисциплины — логичный этап развития интеллектуальных игр, направленный на создание устойчивой профессиональной структуры.

Анастасия Никонорова
