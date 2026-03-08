Минспорта признал салки спортивной дисциплиной и включил в программу ГТО

Детская дворовая игра получила статус серьёзной спортивной дисциплины. Министерство спорта России узаконило салки. На официальном сайте ведомства появилась информация о включении игры в программу многоборья ГТО. Теперь догонялки — это не просто развлечение, а часть комплекса «Готов к труду и обороне».

Какие именно нормативы предстоит сдавать любителям салок, пока не уточняется. Теперь каждый россиянин может официально подтвердить, что он быстрее и ловчее соперников.

Ранее сообщалось, что минспорт России готовится официально признать интеллектуальную игру «Полемика» новой спортивной дисциплиной. Пакет документов находится на финальной стадии рассмотрения в министерстве. Создание лиги и признание дисциплины — логичный этап развития интеллектуальных игр, направленный на создание устойчивой профессиональной структуры.