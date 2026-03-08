В ГРУ сообщили о жёстком разговоре с Киевом из-за покушения на генерала Алексеева
Обложка © Telegram / Минобороны России
Российская разведка подтвердила, что тема покушения на первого заместителя начальника Главного управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева поднималась в ходе контактов с украинской стороной. Реакция была принципиальной, заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
«[Вопрос о покушении на Алексеева], конечно, ставился. И ставился в жёсткой форме», — заявил глава ГРУ.
Напомним, в начале февраля в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева: в подъезде его дома в него выстрелил уроженец Украины, гражданин России Любомир Корба*. Преступник скрылся, но был задержан в ОАЭ и передан российской стороне. Арестованы также два подельника Корбы* – Виктор Васин* и Павел Васин*. Ещё одна соучастница преступления, Зинаида Серебрицкая, сбежала за рубеж и объявлена в розыск. Организаторами преступления могли быть спецслужбы Украины.
* Внесены в список террористов и экстремистов.