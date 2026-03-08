В ГРУ сообщили о жёстком разговоре с Киевом из-за покушения на генерала Алексеева

Российская разведка подтвердила, что тема покушения на первого заместителя начальника Главного управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева поднималась в ходе контактов с украинской стороной. Реакция была принципиальной, заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«[Вопрос о покушении на Алексеева], конечно, ставился. И ставился в жёсткой форме», — заявил глава ГРУ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.