Эвтаназия переплюнула Вторую мировую по числу смертей в Канаде

В Канаде растёт число желающих уйти из жизни при помощи эвтаназии, которая была разрешена в стране около 10 лет назад. Сейчас количество случаев такого добровольного ухода из жизни среди канадцев достигло 5% от общего числа смертей. Показатель может достичь 100 тысяч уже в июне этого года, сообщает The New York Post (NYP).

Официально программа стартовала 17 июня 2016 года. В 2024 году, согласно официальным данным, 15 767 канадцев ушли из жизни через эвтаназию. В среднем к такому способу покончить с земным пребыванием обращаются 43 жителя страны за день. Всего в тот год было направлено 22,5 тысячи запросов. А начиная с 2016 года, канадцы получили 76 475 разрешений на эвтаназию.

По данным газеты, если отметка в 100 тысяч смертей будет преодолена, то это больше, чем потеряла Канада граждан за весь период Второй мировой войны — тогда погибли 42 042 тысячи солдат национальной армии. Сейчас в стране программа подвергается постоянной критике. Возмущение вызывает тот факт, что заявки одобряются за один день, а иногда поводом уйти из жизни становится банальная деперссия на фоне болезни.

Ранее на Западе стартап Sarco, разрабатывающий капсулы для эвтаназии, объявил о планах внедрить в устройство ИИ-тест «психической готовности», который станет обязательным условием доступа к процедуре. Алгоритм должен оценивать способность человека принять осознанное решение, и в случае «одобрения» ИИ устройство будет активировано на ограниченное время. После этого пользователь самостоятельно нажимает кнопку внутри капсулы, запускающую подачу азота, что приводит к быстрой потере сознания и смерти.