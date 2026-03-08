«Фронт под землёй»: LIFE.ru представил проект о подвиге женщин-шахтёров, который долго оставался в темноте

К Международному женскому дню LIFE.ru подготовил интерактивный спецпроект о женщинах, которые в годы Великой Отечественной войны заменили мужчин в шахтах и работали под землей по 10–12 часов в сутки.

Война потребовала от страны предельной концентрации сил не только на передовой, но и там, где не звучали выстрелы. Когда мужчины ушли на фронт, в забой спустились женщины — без опыта и без долгой подготовки, преодолевая страх и физический предел.

Шахтёрский труд всегда был тяжёлым. В военные годы к этому добавились холод, нехватка оборудования, ускоренное обучение и ответственность за бесперебойное снабжение страны. Женщины делали то, что ещё недавно казалось невозможным: за недели осваивали мужские профессии, перевыполняли планы, становились во главе бригад. Спецпроект LIFE — о внутренней силе женщины на войне, которая проявлялась не в громких словах, а в ежедневной, изнурительной работе под землёй.

Олег Матвейчев, депутат Государственной Думы от Кузбасса, политолог:

«Спускаться в забой было крайне опасно, потому что современные технологические нормы не использовались. Были и очень серьёзные инциденты, связанные с завалами. Всё, что раньше ложилось на плечи мужчин, легло на плечи женщин. Они потом стали ветеранами труда, их наградили орденами, но это было действительно очень тяжёлое время. Они совершили серьёзный трудовой подвиг. «Фронт под землёй: неизвестный подвиг женщин-шахтёров» — отличный проект, о котором стоит рассказывать».

По данным отдела военной истории Кемеровского областного краеведческого музея, уже к концу 1941 года число женщин на шахтах Кузбасса выросло до 15,9 тысячи человек, более 2,6 тысячи из них трудились непосредственно в забоях. К 1945 году доля женщин среди шахтёров продолжала расти: уголь был нужен ежедневно, без перерывов и отсрочек.

Фото © Life.ru

Ширшов Иван Михайлович, младший научный сотрудник отдела военной истории Кузбасского государственного краеведческого музея:

«Условия были достаточно тяжелые: шахты постоянно затапливались водой и зачастую приходилось работать чуть ли не по колено в воде. Опять же с начала войны увеличился рабочий день с 6 часов в сутки до 10-12 часов. Работа шла практически безостановочно. Также стоит отметить, что несмотря на то, что для женщин были организованы курсы по освоению той или иной шахтерской квалификации, курсы эти были ускорены, и отсутствие опыта работы на шахтах нередко влекло за собой весьма печальные последствия. Женщины нередко погибали в случае аварий на шахте. Согласно статистике, среди погибших шахтеров за годы войны 16% — это женщины».

Одна из героинь проекта — Александра Леонова, первая в Кузбассе женщина-забойщица и бригадир молодёжной бригады. Её история — о профессии, которую приходилось осваивать в считанные недели, когда “привыкать” было некогда: нужно было выполнять план и отвечать не только за себя, но и за всю бригаду.

Александра Леонова на обложке. «Работница : журнал для женщин и семьи» 1942, № 14 / © Российская государственная библиотека (РГБ)

Татьяна Акимова, министр культуры и национальной политики Кузбасса:

«Женщины-шахтёры Кузбасса внесли огромный вклад в развитие угольной промышленности региона в годы Великой Отечественной войны. Александра Леонова стала символом стойкости, мужества и самоотверженности. С первых недель войны девушка работала откатчицей на шахте «Коксовая-1» (г. Прокопьевск). Александра сформировала первую молодёжную бригаду забойщиц и стала в 1,5-2 раза перевыполнять нормы выработки».

Праздники в то нелёгкое время тоже отмечали по-особенному: «В честь 8 Марта Александра Леонова установила личный рекорд: за сутки она выполнила 329% сменной нормы».

Знаменитая фотография Александры Леоновой в журнале «Работница» 1942 года стала отражением очень важного процесса — массового прихода женщин Кузбасса, зачастую очень юных, в шахты. Там они заменяли ушедших на фронт отцов, мужей и братьев, помогали государству в самый трудный момент его истории обеспечить углем военную промышленность. И тем самым приблизить Победу. К концу 1941 года более 2600 жительниц нашего региона, как и Александра, трудились непосредственно в забоях. Кроме того, женщины смогли заменить мужчин на многих управленческих и инженерных позициях, освоили сложные машины и механизмы. Их труд помог сохранить, а затем и увеличить объемы добычи кузбасского угля, ввести в эксплуатацию десятки новых шахт и штолен. Вот почему имена Александры Леоновой, Марии Косогоровой, Матрены Родионовой сегодня стоят в ряду героев Кузбасса. Для нас они — пример несгибаемой воли к Победе, на их подвиги мы равняемся, и о них рассказываем молодым поколениям кузбассовцев. Считаем важным, чтобы так было и в будущем Илья Владимирович Середюк губернатор Кузбасса

В 2011 году актёр Дмитрий Дюжев спускался в шахту «Талдинская-Западная» в Кузбассе. Он поделился впечатлениями о работе шахтёров и о людях, которые каждый день идут под землю, принимая осознанный риск.

«Шахтёры — это люди, которые работают с осознанным риском. Природа, слои, породы ведут себя самостоятельно, и человек оказывается в стихии. Глубина шахт уходит в такую даль, что понимаешь: по сути, спускаешься в пропасть. И может возникнуть ситуация, когда просто не будет возможности подняться наверх».

По словам актёра, больше всего его поразили люди, работающие в шахте:

«Я встретил лица в угольной пыли — светились только глаза и зубы, но при этом чувствовался задор. Я заметил одну важную вещь: сотрудники шахты объединены, у них единый дух. Они команда и действуют сообща. У них нет страха — есть сила, адреналин и хорошее настроение, с которыми они выполняют свою работу».

С особым почтением Дмитрий говорит о женщинах, которые во время Великой Отечественной войны приходили работать в шахты, заменяя мужчин:

Для меня образ женщины-шахтёра тех лет — почти как образ святой Ксении Петербургской. Женщины, которые по своей природе созданы быть нежными, буквально “цветками”, становились примером мужества, мощи и силы. Женщины приносили в жертву себя и свою жизнь, исполняя долг перед Родиной и перед любимыми. Им удалось устанавливать рекордные показатели и показать, что это совсем не “слабый пол”. Это невероятно тяжёлый физический труд Дмитрий Дюжев заслуженный артист Российской Федерации

В северной Воркуте условия были ещё жёстче. «Здесь особенно быстро стало понятно: подвиг — это не редкий поступок, а ежедневная работа, которую надо делать, даже когда сил не остаётся». Ванда Барсукова выходила в забой, где к тяжестям подземного труда добавлялись мороз и изоляция. Её показатели достигали 139% от нормы.

Участники торжественного заседания, посвященного 40-летию Печорского угольного бассейна, в воркутинской телестудии. В центре — Ванда Модестовна Барсукова, первая женщина-навалоотбойщица. Август 1974 г. / © МБУ «Воркутинский муниципальный архив». Ф.113. Оп.2. Д. 40

Ксения Андреевна Пластинина и Ванда Модестовна Барсукова – две женщины-легенды, две судьбы, два примера невероятной силы. Наша гордость! Их имена навсегда вписаны в историю Республики Коми и всей страны как пример самоотверженности, ставшей залогом Победы в Великой Отечественной войне. На них равнялись многие воркутинки. Пока мужчины воевали, хрупкие девушки с кайлом и лопатой в руках добывали уголь для блокадного Ленинграда, где он был на вес золота. Ксения Пластинина и Ванда Барсукова ковали Победу в тылу, своим героическим трудом приближая долгожданный мир. Их подвиг останется вечным напоминанием о том, что в самые тяжёлые времена люди способны на настоящее мужество и героизм Ростислав Гольдштейн глава Республики Коми

На Урале Екатерина Подорванова инициировала создание первой женской шахтёрской бригады. Её призыв «Девушки — в забой!» стал ответом на нехватку рабочих рук. За энтузиазмом стояли обучение, строгая дисциплина, выдержка и колоссальная производительность, которые дали свои результаты. За годы войны Екатерину ждал «карьерный рост»: начинала она с черновой работы на шахте, а затем, «совершенствуя организацию труда, смогла сократить численность бригады на шесть человек, сохранив прежние производственные показатели». В 1943 году Екатерина Подорванова уже выступала на Всесоюзном совещании фронтовых угольных бригад в Челябинске.

Фото © Life.ru

Удивительный путь прошла и Ксения Пластинина, поднявшись от горного десятника до руководителя шахтоуправления № 2 в Воркуте. Она стала единственной женщиной, возглавившей целое шахтоуправление. На одном из вечеров в Центральной городской библиотеке Воркуты в 1966 году она произнесла фразу, которая звучит как формула поколения: «Трудности были… но мы и не думали жить без них, и побеждали».

А другая героиня, Мария Семёнова, вместе с другими работницами поддерживала добычу на уровне, от которого зависела работа заводов и электростанций.

Мы привыкли говорить о войне через передовую, но у страны был ещё один фронт — под землёй. В забоях, в темноте и воде, женщины делали работу, без которой не было бы ни заводов, ни поездов, ни топлива для фронта. Мы хотели вернуть этим женщинам голос и имя Марина Фещенко главный редактор Life.ru

Материалы легли в основу интерактивного проекта «Фронт под землёй». На лендинге можно проследить путь угля от забоя до фронта и пройти одну шахтёрскую смену шаг за шагом, начиная со спуска в клети до выхода на поверхность, чтобы понять, в каких условиях приходилось работать женщинам.

Армен Гаспарян, историк, публицист, политолог:

«Сегодня очень мало говорят о том, как и за счет чего мы одержали победу в Великой Отечественной войне. Ведь это был колоссальный труд в тылу. И женщины, подростки, они заменили мужчин тогда. Мне кажется важным говорить об этом сегодня, говорить как можно больше.

Сейчас в условиях СВО миллионы людей заняты в гуманитарных миссиях, в волонтерском движении, они много чего делают. Но есть те, кто считает, что к ним вообще никоим образом не относятся ни экономика страны, ни жизнь государства — ничего. Мне кажется, этим людям стоит внимательнее смотреть такие материалы, как проект «Фронт под землёй: неизвестный подвиг женщин-шахтёров», ведь, по сути, это же их собственные бабушки там работали. И если они способны будут сделать какие-то для себя правильные выводы, то глобальную цель подобного рода просветительского проекта можно будет считать достигнутой».