Муж Катерины Шпицы опубликовал её «нюдсы» в честь 8 Марта

Муж актрисы Катерины Шпицы, фотограф Руслан Панов, поздравил супругу и всех женщин с праздником весны — 8 Марта. В своём посте он написал трогательное поздравление, посвящённое дамам и в особенности своей жене.









Поздравления фотограф сопроводил откровенными кадрами супруги, которые сделал сам. На одном из кадров Катерина позирует в воде, прикрывая интимные места цветами. На другом сидит на краю бассейна, накинув на себя мокрую ткань.

«Для меня моя жена стала музой. Всё, что я делаю в жизни — моё творчество и работа — вдохновлены ей», — написал он.

Муж актрисы подчеркнул, что этот праздник даёт возможность выразить благодарность всем женщинам в его жизни: «Поздравляя мою любовь, я в её лице поздравляю всех моих милых и прекрасных знакомых девушек. Спасибо вам за то, что делаете мой мир красивым и цветным».