8 марта, 14:49

Муж Катерины Шпицы опубликовал её «нюдсы» в честь 8 Марта

Катерина Шпица. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ katerinashpitsa

Муж актрисы Катерины Шпицы, фотограф Руслан Панов, поздравил супругу и всех женщин с праздником весны — 8 Марта. В своём посте он написал трогательное поздравление, посвящённое дамам и в особенности своей жене.

Катерина Шпица. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ katerinashpitsa

Поздравления фотограф сопроводил откровенными кадрами супруги, которые сделал сам. На одном из кадров Катерина позирует в воде, прикрывая интимные места цветами. На другом сидит на краю бассейна, накинув на себя мокрую ткань.

«Для меня моя жена стала музой. Всё, что я делаю в жизни — моё творчество и работа — вдохновлены ей», — написал он.

Муж актрисы подчеркнул, что этот праздник даёт возможность выразить благодарность всем женщинам в его жизни: «Поздравляя мою любовь, я в её лице поздравляю всех моих милых и прекрасных знакомых девушек. Спасибо вам за то, что делаете мой мир красивым и цветным».

Катерина Шпица выложила рождественское «беременное» фото с мужем

Ранее Екатерина Шпица рассекретила свою беременность. У себя в соцсетях она опубликовала фотографии с мужем, где хорошо заметен её округлившийся живот. При этом в начале 2025 года актриса потеряла ребёнка.

Александра Мышляева
