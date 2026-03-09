Новости СВО. ВС РФ прорвали оборону в Сумской области, ВСУ бегут из Суворово, ЕС отправил в утиль план Зеленского, 9 марта Оглавление Курская область: украинские теробороновцы попали в плен Донецкая Народная Республика: штурмовики зачистили Суворово Харьковская область: активные бои рядом с Волчанскими Хуторами Карта СВО на 9 марта 2026 года Украине отказали в ускоренном вступлении в Евросоюз «Север» развивает наступление от Грабовского, Армия России готовится к броску на Рай-Александровку, Зеленскому отказали во вступлении в ЕС — дайджест Life.ru. 8 марта, 21:07 Армия России наступает в ДНР. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область: украинские теробороновцы попали в плен

Штурмовики группировки «Север» за сутки продвинулись до 250 метров вглубь украинских оборонительных рубежей в Сумской области. В Сумском районе региона с упорными боями наши бойцы продавили противника на восьми участках, а на Глуховском — на двух.

— Самое успешное наступление за день у «северян» было в окрестностях Грабовского. Оттолкнувшись от ранее освобождённого населённого пункта, штурмовые отряды развивают успехи в лесном массиве южнее села. Солдаты 34-й мотострелковой бригады взяли в плен трёх украинских боевиков из теробороны, — пишут авторы канала «Северный ветер».

Ситуация у границ Курской области не претерпела серьёзных изменений. Фронт на Тёткинском и Глушковском участках стабилен. По ранее вскрытым позициям ВСУ работают в основном артиллерийские орудия и расчёты беспилотников.

Донецкая Народная Республика: штурмовики зачистили Суворово

ВС РФ наращивают силы в ДНР. Усилена группировка в направлении Доброполья от Гришино. Наши штурмовики расширяют контроль территории в окрестностях села Суворово.

Зенитчики из 169-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Запад» обнаружили и сбили ударный беспилотник ВСУ, следовавший в сторону российских подразделений на Краснолиманском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

В ходе успешного наступления населённый пункт был зачищен, а также прилегающая к нему балка. Сейчас Армия России вплотную подошла к Сухецкому, которое для ВСУ служило логистическим узлом для переброски личного состава.

На Славянском направлении группировка «Юг» оттесняет противника в сторону канала Северский Донец – Донбасс. ВС РФ приближаются к укреплениям ВСУ в окрестностях Калеников. После взятия этого населённого пункта у нашей армии откроется возможность наступать на крупный узел обороны у Рай-Александровки.

— На северном фланге штурмовики некоторое время назад выбили противника из балки Широкий Яр и крупного опорного пункта на горе Верблюдка. На данный момент передовые группы действуют на территории, находящейся ниже Кривой Луки, освобождение которой позволит ВС РФ наступать во фланг украинских формирований в Калениках и Пискуновке, — пишет канал «Рыбарь».

Направление наступления группировки «Юг» сменилось в сторону леса Бабачий. Взятие этой территории нужно для выравнивания линии фронта на подступах к Рай-Александровке.

Сейчас этот населённый пункт является главным логистическим узлом для украинских боевиков. У противника уже назревают проблемы со снабжением передовых позиций из-за постоянных ударов дронами по машинам.

Харьковская область: активные бои рядом с Волчанскими Хуторами

Украинские подразделения регулярно проводят атаки на позиции ВС РФ в районе Волчанских Хуторов. Этот участок фронта сейчас один из самых напряжённых в Харьковской области.

На Липцовском направлении Армия России наступает на село Весёлое с трёх направлений. За сутки продвижение составило до 400 метров вглубь позиций ВСУ.

Уничтожены опорные пункты ВСУ в окрестностях Терновой и в лесных массивах Волчанского района. Также уничтожены украинские боевики, которые пытались форсировать реку Волчья, в районе села Волоховка.

Карта СВО на 9 марта 2026 года





Украине отказали в ускоренном вступлении в Евросоюз

Большинство стран Еврозоны отвергли план главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по ускоренному вступлению Украины в ЕС.

— Хорошие новости! Большинство стран отвергли идею ускоренного вступления Украины в ЕС! Предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в итоге оказалось в мусорном ведре, — возрадовалась депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

По её мнению, вступление Незалежной в Европейский союз угрожает Варшаве и гарантирует огромные финансовые потери. Кроме того, отказ от плана стал хорошей встряской для Еврокомиссии и Зеленского.

Авторы Артём Артёмов