Бурунов рассказал, за что не может простить родителей и почему боится стать отцом
Обложка © Арина Антонова/ТАСС
Актёр Сергей Бурунов дал откровенное интервью Надежде Стрелец, в котором впервые так жёстко рассказал о своих родителях и детских обидах. По словам артиста, отношения с матерью и отцом с ранних лет были тяжёлыми и оставили незаживающую рану.
Бурунов вспомнил, как мать постоянно попрекала его едой. Отец тоже не давал тепла — бросался на сына с кулаками. Сейчас родители гордятся знаменитым сыном, но для него это уже ничего не значит.
«Не смогу их простить. Всё ещё болит», — признался артист.
Особенно остро эта боль проявилась сейчас, когда в жизни Бурунова появилась женщина с детьми. Актёр боится, что не справится с ролью отца, и признаётся: ему сложно выстроить отношения с ребятами.
Ранее Сергей Бурунов выступил с критикой стереотипа о том, что мужчина обязан скрывать эмоции и не обращаться за психологической помощью. Раньше актёр считал для мужчины постыдным жаловаться или признаваться в бессилии, но теперь он пересмотрел взгляды и называет работу с психологом «гигиеной мозга», которая давно стала нормой.
