9 марта, 03:05

Госдеп распорядился срочно вывезти дипломатов США из Саудовской Аравии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alejandro Guzmani

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Госдепартамент США распорядился срочно вывести часть дипломатического персонала из Саудовской Аравии. Речь идёт о сотрудниках американской дипмиссии, которым был отдан приказ об обязательном выезде из страны. О решении сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, сотрудники дипломатического представительства сами просили Вашингтон разрешить срочный отъезд на фоне растущих угроз безопасности.

Собеседники газеты отметили, что решение об эвакуации было принято после серии атак, связанных с эскалацией конфликта вокруг Ирана. Несколько ударов пришлись по зданию посольства США в Эр-Рияде и прилегающему району.

По данным источников NYT, это первый подобный приказ о выезде дипломатического персонала с момента начала военных ударов по Ирану 28 февраля. В публикации подчёркивается, что американские власти всерьёз обеспокоены ростом рисков для своих представителей в регионе.

Ранее Life.ru писал о потерях американской стороны в ходе кампании против Ирана. По данным Центрального командования США, число погибших военнослужащих выросло до восьми. Одним из них стал боец Национальной гвардии, который скончался 6 марта в Кувейте во время оказания неотложной медицинской помощи.

Юния Ларсон
