Российским отелям советуют не селить китайцев на «несчастный» четвёртый этаж

Российским отелям рекомендовали не селить китайских туристов на четвёртый этаж и в номера с цифрой четыре — в Китае это число считается несчастливым. Соответствующие рекомендации содержатся в предварительном стандарте для туротрасли по приёму иностранных гостей, который вступит в силу в июне.

Помимо этого, отелям советуют подключить популярные в Китае платёжные системы: UnionPay, Alipay и WeChat Pay, а также наладить интеграцию с китайскими сервисами бронирования.

В гостиницах рекомендуется предусмотреть QR-коды с меню и информацией на китайском, а также нанять администратора со знанием языка. В меню должны быть привычные для китайцев блюда: рис, лапша, супы, паровые закуски, овощи. Обязательно наличие палочек, соевого соуса и листового чая.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении 30-дневного безвизового периода для китайских граждан в России. Мера будет действовать до 14 сентября 2026 года. Таким образом, китайцы могут посещать РФ в культурных, научных, экономических и политических целях.