Водителей предупредили о штрафе до 15 тысяч из-за незаметной пометки в правах

Водителей с категорией B могут оштрафовать на 15 тысяч рублей за управление квадроциклом — если не обратить внимания на скрытую отметку в правах. Об этом предупреждает Авто Mail.ru.

При получении категории B автоматически открывается и подкатегория B1, но на обратной стороне удостоверения рядом с ней могут стоять специальные пометки. AS (автомобильное управление) ставят тем, кто учился на обычной легковушке, — это разрешает ездить только на технике с автомобильным рулём и посадкой. MS (мотоциклетное управление) даёт право управлять аппаратами с мотоциклетным рулём.

Разница принципиальна, потому что в подкатегорию B1 входят квадроциклы. Среди них есть модели, похожие на автомобили (например, Eonix), и те, что напоминают мощные скутеры. Если в правах только AS, садиться за руль последних нельзя.

За нарушение требований грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей по статье 12.7 КоАП РФ. Эксперты советуют внимательно проверить свои права, чтобы избежать неожиданных проблем.

