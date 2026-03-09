В Госдуме обозначили сроки расширения семейной ипотеки на вторичку

Семейная ипотека на вторичное жильё может заработать уже в 2026 году, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Он напомнил, что президент поручил расширить программу на многоквартирные дома старше 20 лет в населённых пунктах с низким объёмом нового строительства. Речь идёт о 891 городе в 83 регионах, где новостроек практически нет.

Парламентарий подчеркнул, что нужны комплексные меры поддержки семей, образования и здравоохранения. Тем не менее, расширение программы сделает жильё доступнее для многих граждан. Плюсы такого решения очевидны: доступ к более обширному рынку недвижимости, сложившаяся инфраструктура (сады, школы, поликлиники), более выгодная цена. Однако есть и минусы — к примеру, изношенность сетей.

«Старые дома могут потребовать серьёзных вложений в ремонт, что увеличит расходы для владельцев», — заключил собеседник «Газеты.ru».

Ранее в Госдуме рассказали об изменении в 2026 году правил выдачи семейной ипотеки. Так, с 1 февраля 2026 года условия предоставления семейной ипотеки по ставке 6% будут изменены. Основным нововведением станет принцип «одна семья — один льготный кредит».