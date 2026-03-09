Девять детей и четверо взрослых отравились хлором в бассейне в Стерлитамаке

В Стерлитамаке посетители банного комплекса отравились испарениями хлора — пострадали девять детей и четверо взрослых. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В Стерлитамаке посетители банного комплекса отравились испарениями хлора. Видео © Telegram / Прокуратура Республики Башкортостан

Инцидент произошёл днём 8 марта во время купания в бассейне. Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. Один ребёнок 10 лет доставлен в стационар, остальные после осмотра врачей отправились на амбулаторное лечение.

«В результате 10-летний мальчик госпитализирован, остальные после осмотра врачами отпущены домой для амбулаторного лечения», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

По факту отравления парами хлора возбуждено уголовное дело. В рамках расследования предстоит выяснить точные обстоятельства и причины произошедшего. Сауну пока закрыли.

