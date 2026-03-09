Владимир Путин
9 марта, 09:33

Уиткофф и Кушнер без объяснения причин отменили визит в Израиль

Обложка © ТАСС / ЕРА / LUDOVIC MARIN / POOL

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер отменили свою поездку в Израиль. Высокопоставленные американские эмиссары передумали ехать на Ближний Восток 10 марта, сообщает 12-й канал израильского телевидения.

«Послы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отменили запланированный на завтра визит в Израиль», — сказано в заявлении.

Причины отмены поездки не уточняются. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планировали прилететь в Израиль 10 марта для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщил журналист Барак Равид со ссылкой на источник в американском правительстве.

Уиткофф и Кушнер отчитались Трампу о переговорах в Женеве
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
