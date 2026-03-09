Кошек привлекли к лечению аутизма и тревожных расстройств

В испанском городе Альсасуа нашли необычных помощников в борьбе с ментальными проблемами. Местная ассоциация Biak Bat активно использует кошек в психосоциальной терапии. Они помогают пациентам с аутизмом, тревожными расстройствами и другими трудностями развития, рассказала сотрудница центра Нереа РИА «Новости».

Животные способствуют эмоциональной регуляции, повышают самооценку и учат управлять гневом. В центре работают с разными кошками — у каждой свой характер и навыки. Их спокойное и ненавязчивое поведение создаёт идеальную атмосферу для занятий. Пациенты ухаживают за питомцами, играют с ними и выполняют упражнения на концентрацию и самоконтроль.

Программы рассчитаны на детей с аутизмом и гиперактивностью, а также на взрослых, переживающих стресс или сложные жизненные ситуации. Специалисты выезжают и в дома престарелых. Ассоциацию основали в 2011 году педагоги Иосу Мендес и Хосуне Аспирос. Такие практики в Испании пока редкость и требуют дальнейшего изучения.

Ранее врач-психиатр рассказал о реальном положении дел с диагностикой расстройств аутистического спектра, развеяв миф о существовании специального анализа или «гена аутизма». По его словам, надёжных биомаркеров для подтверждения РАС нет, и диагностика по-прежнему строится на изучении истории развития и наблюдении за поведением. Эксперт также предупредил об опасности «романтизации» аутизма, когда болезнь пытаются представить как особенность, дающую гениальные способности.