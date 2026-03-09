Владимир Путин
В России заблокировали сайт с инструкцией по созданию взрывчатки из мыла

Обложка © freepik

Останкинский районный суд Москвы заблокировали сайт с инструкцией по производству взрывчатки из мыла. Об этом свидетельствует карточка на сайте инстанции.

Речь идёт о сайте, где фигурирует название «Уникальный метод создания взрывчатых веществ на основе доступных материалов в домашних условиях. Внимание! Важная информация — как создать взрывчатое вещество из мыла». Как было доказано в ходе судебного заседания, выполнение инструкций может использоваться для хулиганских или даже террористических действий, что и привело к блокировке ресурса.

Ранее московские суды приняли решение о блокировке более 30 интернет-ресурсов, на которых размещались объявления о предоставлении платных интимных услуг. Доступ к этим сайтам осуществлялся без какой-либо регистрации. В одном из судебных решений особо отмечается, что подобный контент способен нанести вред психическому и физическому здоровью детей, а также негативно повлиять на их развитие.

