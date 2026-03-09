Киев в понедельник должен вернуть МВФ более $171 млн

Украина в понедельник, 9 марта, должна перевести Международному валютному фонду первый из мартовских платежей. Как выяснило РИА «Новости» из документов фонда, сумма выплаты составляет 125,7 млн специальных прав заимствования (СДР) — это $171,3 млн по внутреннему курсу МВФ.

Всего марте Киев обязан вернуть МВФ два транша. Второй из их намечен на 16 марта и составит чуть более 59,6 миллиона единиц СДР, что по текущему курсу фонда равняется 81,3 миллиона долларов.

Ранее фонд одобрил Киеву новую четырёхлетнюю кредитную программу на $8,1 млрд. Глава МВФ Кристалина Георгиева тогда признала: риски по кредиту исключительно высоки, а погашение долга будет зависеть от внешней помощи и действий украинских властей.