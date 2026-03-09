Экс-инспектор ГИБДД целый год кошмарил бывшую прослушкой в квартире и получил лишь «условку»

Бывший инспектор ГИБДД устроил слежку за своей бывшей девушкой, установив три прослушивающих устройства в её квартире. Преследования длились целый год. Так мужчина хотел отомстить экс-возлюбленной за расставание. Об этом пишет Mash.

Мужчина установил прослушку в квартире бывшей. Фото © Telegram / Mash

42-летняя женщина рассталась с 30-летним инспектором в январе 2025 года из-за его рукоприкладства. Мужчина к расставанию был не готов. Сначала он требовал с несчастной стоимость путёвок на Бали, куда пара так и не слетала. А затем начал следить за девушкой, контролируя каждый её шаг. Однажды он попытался её изнасиловать прямо в подъезде.

Затем мужчина взломал соцсети девушки и пытался распространить её личные данные, после чего установил прослушку в её квартире. Ключи от жилья ему удалось обманом выпросить у дочери экс-возлюбленной. В комнатах он оставил два жучка, а третий замаскировал под пауэрбанк. Последнее время мужчина не работал, из органов уволился, пытался заниматься продажами авто, но ничего не вышло. Суд дал ему за преследования срок, но только условный.

