9 марта, 21:11

Баскетболист «Бруклина» Дёмин пропустит остаток сезона из-за травмы

Егор Дёмин. Обложка © nba.com/nets

Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не сыграет до конца сезона. У него обострился плантарный фасциит левой стопы. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Весь сезон 20-летний защитник боролся с этим повреждением. В своём дебютном году в НБА он провёл 52 матча. В среднем он находился на площадке 25,1 минуты за игру. За это время набирал 10,3 очка, делал 3,2 подбора и 3,3 передачи.

Россиянин должен вернуться к активности в начале межсезонья и принять участие в летней программе развития «Нетс».

В январе Дёмин побил 16-летний рекорд лиги среди новичков. Он забрасывал трёхочковые броски в 34 матчах подряд. Серия завершилась в выездной игре против «Юты».

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • баскетбол
  • Спорт
