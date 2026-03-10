Владимир Путин
10 марта, 04:52

Гарвардский астрофизик допустил искусственное происхождение кометы 3I/ATLAS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Профессор Гарвардского университета Ави Леб заявил, что комета 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение. В совместном исследовании с итальянскими коллегами он проанализировал снимки с телескопа Hubble и обнаружил три симметричных потока газа, пыли и льда, исходящих из ядра.

Эти струи совершают регулярные колебания с периодом около семи часов и строго ориентированы на Солнце, что напоминает работу двигателей и помогает объекту сохранять устойчивое положение. Леб подчеркнул, что окончательного вывода пока нет: природа этих явлений может быть как естественной, так и технологической. Вопрос остаётся открытым.

Ранее Life.ru сообщал, что межзвёздный объект 3I/ATLAS, вошедший в Солнечную систему, сейчас находится на пути к Юпитеру и пройдёт на минимальном расстоянии от него примерно 17 марта. Траектория кометы 3I/ATLAS от Земли до Юпитера совпала с уникальным парадом планет: Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Марс и Юпитер выстроились почти по одной линии, и теперь комета встроилась в эту ось.

Артём Гапоненко
