Почти треть предпринимателей в России задумалась о закрытии бизнеса

Около 31% предпринимателей в России рассматривают возможность закрытия или продажи своего бизнеса. Такие данные приводятся в исследовании ФОМ и НИУ ВШЭ «Лонгитюд малого бизнеса», с которым ознакомились «Ведомости».

Показатель заметно вырос по сравнению с прошлым годом. В первом квартале 2026 года доля предпринимателей с такими планами увеличилась на 8 процентных пунктов. Опрос проводится с 2021 года среди одной и той же группы респондентов. В исследовании участвуют более 700 индивидуальных предпринимателей и владельцев компаний малого бизнеса. Последняя волна интервью проходила с 20 января по 19 февраля 2026 года.

Ожидания предпринимателей на ближайшие месяцы оказались самыми пессимистичными за всё время наблюдений. Около 52% участников опроса считают, что положение их компаний ухудшится, тогда как улучшения ожидают лишь 12%.

Доля компаний, находящихся в режиме выживания, по итогам четвёртого квартала 2025 года достигла 39% — максимального уровня за последние пять лет. При этом только 8% респондентов рассчитывают на рост показателей. О падении доходов сообщили 39% участников исследования. Ещё 29% заявили, что сталкиваются с нехваткой выручки для покрытия основных расходов.

Эксперты связывают ухудшение ситуации в том числе с изменениями налоговой политики. В 2026 году ставка НДС выросла до 22%, а порог применения упрощённой системы налогообложения снизился до 20 миллионов рублей.

«Золотая эра» торговых центров в России, стартовавшая в конце 2000-х годов, подходит к концу, считает глава Союза торговых центров Булат Шакиров. Ей на смену приходит эра развлекательно-досуговых комплексов. Будущее за пространствами, где преобладают рестораны, кинотеатры, детские игровые зоны и другие услуги, которые невозможно заменить онлайн-покупками.