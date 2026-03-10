Похищенную в Таиланде россиянку спасли из плена в скам-центре на границе Мьянмы

Россиянка, похищенная ранее на границе Мьянмы и Таиланда, освобождена в результате совместной операции российских и мьянманских властей. Об этом сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

«Одна из девушек, которая ранее была похищена в Мьянме, освобождена. Это произошло в результате сотрудничества представителя МВД РФ в Таиланде, ЕКЦС, МИД России и армейского подразделения Мьянмы, которое провело специальную операцию на границе с Таиландом», — отметил Мельников в беседе с ТАСС.

По его словам, россиянку заманили обещанием высокооплачиваемой работы в Таиланде, после чего удерживали несколько месяцев. У неё забрали паспорт и заставляли трудиться в скам-центре.

В этом центре, по словам Мельникова, находились около 200 человек. Тех, кто отказывался работать, избивали, пытали электрошокерами и угрожали расправой. По информации правозащитника, тысячи людей, включая некоторых россиян, всё ещё удерживаются в других скам-центрах региона. В настоящее время освобождённая гражданка РФ находится в центре временного содержания иностранных граждан.

Ранее стало известно, что трое граждан России были похищены и удерживаются в мошеннических колл-центрах на территории Мьянмы. По каждому случаю родственники и знакомые пропавших направили официальные обращения. В МИД Мьянмы были отправлены дипломатические ноты для проверки ситуации и организации поисков россиян.